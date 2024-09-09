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"Это необычно, я очень рад, что мы победили"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Сентября 2024 15:14
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"Это необычно, я очень рад, что мы победили"

«Это была амбициозная игра».

Об этом İdman.biz заявил Дан Мариус Миту, главный тренер команды «Бирбаша Баку», победителя Лиги чемпионов по мини-футболу.

Опытный специалист рассказал, что очень рад победе:

«Игра могла бы быть проще. Но мы показали свою игру с лучшей стороны. Игроки соперника очень устали. Это была их седьмая игра за три дня, что необычно. Поэтому я очень рад, что мы победили. После этого мы хотим побеждать и показывать зрелищную игру».

По его словам, они намерены выигрывать каждый турнир, в котором играют:

«Руководство клуба оценит труд игроков и это будет подарком для всех. Следующая цель - выиграть очередной турнир. Сначала отпразднуем победу, потом начнем работать».

Отметим, что в решающем матче турнира наш представитель, встретившийся с «БКМК Брно» (Чехия), победил со счетом 2:1 и выиграл Лигу чемпионов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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