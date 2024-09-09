Объявлено время игры "Нефтчи" - "Карабах"

Объявлен график игр VII-IX туров Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что объявлено место и время проведения матчей.

После перерыва на матчи сборных 20 сентября состоится первая игра VII тура между «Кяпазом» и «Шамахы». Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

VII тур

20 сентября (пятница)

«Кяпаз» - «Шамахы»

Товузский городской стадион, 17:00

«Нефтчи» – «Карабах»

«Нефтчи Арена», 20:00

21 сентября (суббота)

"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"

Товузский городской стадион, 18:00

22 сентября (воскресенье)

«Сабаил» - «Сабах»

«АСКО Арена», 18:00

«Сумгаит» - «Зире»

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 20:30

VIII тур

27 сентября

19:00. «Араз-Нахчыван» - «Сабаил»

«Лив Бона Деа Арена»

28 сентября

17:00. «Зире» - «Кяпаз»

Стадион спортивного комплекса "Зире"

19:30. «Нефтчи» - «Сумгаит»

«Нефтчи Арена»

29 сентября

16:00. "Шамахы" - "Туран Товуз"

Шамахинский городской стадион

19:00. «Карабах» - «Сабах»

«Азерсун Арена»

IX тур

4 октября

17:00. «Кяпаз» - «Нефтчи»

Товузский городской стадион

5 октября

17:00 «Сабаил» - «Шамахы»

«АСКО Арена»

19:30. "Сабах" - "Араз-Нахчыван"

«Банк Республика Арена»

6 октября

17:45. "Туран Товуз" - "Зире"

Товузский городской стадион

20:00. «Сумгаит» – «Карабах»

Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

İdman.biz