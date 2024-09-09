Объявлено время игры "Нефтчи" - "Карабах"

Объявлен график игр VII-IX туров Премьер-лиги Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что объявлено место и время проведения матчей.
После перерыва на матчи сборных 20 сентября состоится первая игра VII тура между «Кяпазом» и «Шамахы». Все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
VII тур
20 сентября (пятница)
«Кяпаз» - «Шамахы»
Товузский городской стадион, 17:00
«Нефтчи» – «Карабах»
«Нефтчи Арена», 20:00
21 сентября (суббота)
"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Товузский городской стадион, 18:00
22 сентября (воскресенье)
«Сабаил» - «Сабах»
«АСКО Арена», 18:00
«Сумгаит» - «Зире»
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 20:30
VIII тур
27 сентября
19:00. «Араз-Нахчыван» - «Сабаил»
«Лив Бона Деа Арена»
28 сентября
17:00. «Зире» - «Кяпаз»
Стадион спортивного комплекса "Зире"
19:30. «Нефтчи» - «Сумгаит»
«Нефтчи Арена»
29 сентября
16:00. "Шамахы" - "Туран Товуз"
Шамахинский городской стадион
19:00. «Карабах» - «Сабах»
«Азерсун Арена»
IX тур
4 октября
17:00. «Кяпаз» - «Нефтчи»
Товузский городской стадион
5 октября
17:00 «Сабаил» - «Шамахы»
«АСКО Арена»
19:30. "Сабах" - "Араз-Нахчыван"
«Банк Республика Арена»
6 октября
17:45. "Туран Товуз" - "Зире"
Товузский городской стадион
20:00. «Сумгаит» – «Карабах»
Сумгаитский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
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