Тамкин Халилзаде: "Нам удалось сказать свое слово и в Европе"

«Мы много работали для этого».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Бирбаша Баку» Тамкин Халилзаде.

Он прокомментировал чемпионство клуба, представляющего Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА по мини-футболу. Халилзаде рассказал, что в Баку они постоянно тренировались в целях подготовки к турниру:

«Мы поставили перед собой цель, что в этом чемпионате должны выйти как минимум в финал. До этого мы два года подряд не могли пройти дальше 1/4 финала. Это был очень трудный путь. Мы играли по две игры в день. Всего сыграли 7 игр. Несмотря на травмы и усталость, наши игроки проявили характер и взяли на себя ответственность за выполнение этой задачи. Только Бог и мы знаем, что пережили. Все было очень сложно. Мы рады, что наши старания дали результат. Мы очень счастливы. Возвращаемся в Баку чемпионами. Мы 3 года обеспечивали чемпионство в нашей стране, но сегодня нам удалось сказать свое слово и в Европе».

По его словам, самая тяжелая борьба в чемпионате была против чемпиона Румынии, клуба «Нова Вита»:

«Это была действительно хорошая команда. Мы сыграли умно и правильно выполнили задания, поставленные нашим тренером. В полуфинале украинская команда «Андезит» доставила нам немного головной боли. Мы отставали в счете. Но во втором тайме собрались с силами и сравняли счет. В финале мы как команда боролись рука об руку до конца. Это стоило нашего труда. Я думаю, мы заслужили чемпионство».

Отметим, что в решающем матче турнира наш представитель встретился с «БКМК Брно» (Чехия) и выиграл Лигу чемпионов, победив со счетом 2:1.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz