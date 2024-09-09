Давид Стрелец: "Мы хорошо сыграли против Азербайджана"

«Думаю, мы хорошо сыграли против сборной Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Словакии Давид Стрелец после домашней победы над нашей командой со счетом 2:0 во втором туре Лиги наций.

Форвард стал автором второго мяча в ворота гостей.

«Когда я забивал гол, то переместил мяч влево, добежал до передачи, а затем просто забил его в пустые ворота. Фон встречи оказался фантастический, мы знаем, что не были здесь уже 26 лет. Поэтому у нас была особая мотивация порадовать болельщиков. Сезон начался великолепно, и я сделаю все, чтобы помочь сборной и «Словану» добиться отличных результатов», - заявил Стрелец.

İdman.biz