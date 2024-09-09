9 Сентября 2024
RU

Давид Стрелец: "Мы хорошо сыграли против Азербайджана"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Сентября 2024 11:32
101
Давид Стрелец: "Мы хорошо сыграли против Азербайджана"

«Думаю, мы хорошо сыграли против сборной Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Словакии Давид Стрелец после домашней победы над нашей командой со счетом 2:0 во втором туре Лиги наций.

Форвард стал автором второго мяча в ворота гостей.

«Когда я забивал гол, то переместил мяч влево, добежал до передачи, а затем просто забил его в пустые ворота. Фон встречи оказался фантастический, мы знаем, что не были здесь уже 26 лет. Поэтому у нас была особая мотивация порадовать болельщиков. Сезон начался великолепно, и я сделаю все, чтобы помочь сборной и «Словану» добиться отличных результатов», - заявил Стрелец.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наша сборная проиграла в Турции
21:20
Азербайджанский футбол

Наша сборная проиграла в Турции

Находящаяся на сборах в турецком Стамбуле, провела свой первый товарищеский матч
"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"
18:16
Азербайджанский футбол

"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"

Планируется, что игра станет доступна геймерам по всему миру 27 сентября этого года
Тень игры в Кошице
18:01
Азербайджанский футбол

Тень игры в Кошице

Ход матча показал, что гостевая победа над Словакией два года назад в Лиге наций (2:1) осталась лишь воспоминанием
Хамиду Кейта расстался с "Карабахом"
16:00
Азербайджанский футбол

Хамиду Кейта расстался с "Карабахом"

Контракт с 29-летним французским нападающим был расторгнут по обоюдному согласию
Объявлены ​​даты перенесенных игр Премьер-лиги
15:40
Азербайджанский футбол

Объявлены ​​даты перенесенных игр Премьер-лиги

О месте и времени начала матчей будет предоставлена ​​дополнительная информация
2 изменения в сборной
15:26
Азербайджанский футбол

2 изменения в сборной

Об этом сообщила пресс-служба АФФА

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты