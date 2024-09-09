Юрай Куцка: "К счастью, сборная Азербайджана не использовала свои моменты"

«Сборная Азербайджана была опасна».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка после домашней победы над нашей командой со счетом 2:0 во втором туре Лиги наций.
Он отметил важность голов в первом тайме.
«Мы допустили некоторые тактические ошибки, после которых у соперника появились моменты. К счастью, они не воспользовались этим, поэтому удалось сохранить ворота сухими. Мы хотели набрать шесть очков после двух матчей и в этом преуспели. Теперь нужно готовиться к следующим играм», - подчеркнул Куцка.
Отметим, что в первом туре Лиги наций сборная Азербайджана уступила в Баку Швеции - 1:3.
İdman.biz