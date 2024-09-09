Футболист "Бирбаша Баку": "Посвящаем чемпионство азербайджанскому народу"

«Я испытываю странное чувство радости».
Об этом İdman.biz заявил футболист "Бирбаша Баку" Эльвин Ализаде.
Полузащитник прокомментировал выступление «Бирбаша Баку» в Лиге чемпионов. Он сказал, что это был очень трудный турнир:
«Мы провели турнир очень хорошо. Самая сложная наша игра была против украинского клуба «Андезит». Обыграть их мы смогли только в серии пенальти. В целом это был тяжелый турнир. Было очень тяжело играть утром и вечером. Мы потратили много сил. Но мы рады, что в итоге победили. Посвящаем чемпионство азербайджанскому народу».
Отметим, что в финале «Бирбаша Баку» победил чешскую команду «Брно» со счетом 2:1.
Эмин Ага
İdman.biz