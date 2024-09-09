Футболист "Бирбаша Баку": "Посвящаем чемпионство азербайджанскому народу"

«Я испытываю странное чувство радости».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Бирбаша Баку" Эльвин Ализаде.

Полузащитник прокомментировал выступление «Бирбаша Баку» в Лиге чемпионов. Он сказал, что это был очень трудный турнир:

«Мы провели турнир очень хорошо. Самая сложная наша игра была против украинского клуба «Андезит». Обыграть их мы смогли только в серии пенальти. В целом это был тяжелый турнир. Было очень тяжело играть утром и вечером. Мы потратили много сил. Но мы рады, что в итоге победили. Посвящаем чемпионство азербайджанскому народу».

Отметим, что в финале «Бирбаша Баку» победил чешскую команду «Брно» со счетом 2:1.

Эмин Ага

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