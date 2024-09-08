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Фернанду Сантуш: "Нам нужно изменить свое мышление"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Сентября 2024 23:06
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Фернанду Сантуш: "Нам нужно изменить свое мышление"

«Мы старались сделать все возможное как команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Фернандо Сантус.

На пресс-конференции после матча со Словакией во 2-м туре Лиги наций УЕФА португальский специалист прокомментировал поражение команды со счетом 0:2:

«Наши игроки боролись до конца. Соперник лучше начал игру. Мы пытались предотвратить нападения и контратаки Словакии. Соперник постоянно прессинговал. Важно интенсивно играть против таких сильных команд. Самое главное, нам нужно изменить свое мышление и понять, что мы можем хорошо защищаться и строить сильные атаки. Если мы повысим уровень интенсивности игры, то в будущем получим успешные результаты. Я на сто процентов верю, что изменю эту команду в более лучшую сторону. Если мы поработаем над ментальностью, то вместе сможем изменить будущее азербайджанского футбола».

Отметим, что сборная Азербайджана проиграла Швеции (1:3) и Словакии (0:2).

İdman.biz

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