«Мне понравилась наша игра, в которой мы контролировали мяч».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

Итальянский специалист прокомментировал победу со счетом 2:0, зафиксированную в матче против нашей сборной в Лиге наций УЕФА:

«Оборона команды не идеальна, необходимо работать в этом направлении. Мы показали, что являемся стабильной командой, как это было ранее в игре с Эстонией. Мы можем диктовать свою игру любому сопернику. Сентябрь сложился для нас удачно, нам удалось набрать 6 очков. Полученные результаты можно считать успешными, но желаемой цели мы еще не достигли».

Отметим, что сборная Словакии выиграла обе игры в группе.

İdman.biz