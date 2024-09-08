Медиа-менеджер сборной Словакии: "На матче будет около 12 тысяч болельщиков"

Медиа-менеджер сборной Словакии Моника Юригова эксклюзивно для İdman.biz рассказала об интересе словацких болельщиков к игре со сборной Азербайджана:

«Билеты полностью распроданы. На матче будет около 12 тысяч болельщиков. Так как, сборная Словакии сыграет в Кошице после 26-летнего перерыва. Стоимость билетов составляли 15 евро для 2-й категории и 20 евро для 1-й категории».

Интересно, что в последний раз словаки играли в Кошице в 1998 году против сборной Азербайджана и выиграли со счетом 3:0.

Сегодняшний матч Лиги наций УЕФА Словакия - Азербайджан начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz