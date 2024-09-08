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Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Сентября 2024 21:54
861
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что наша сборная сыграла в гостях со Словакией.

Наши игроки, проигравшие Швеции в первом матче, старались завоевать первое очко под руководством Фернанду Сантуша, но им это не удалось.

Лига наций УЕФА

8 сентября

Словакия - Азербайджан - 2:0

Голы: Ондрей Дуда (22, пенальти), Давид Стрелец (26)

Судья: Дамиан Сильвестряк (Польша)

Словакия: 1. Мартин Дубравка, 6. Норберт Дёмбер, 14. Милан Шкриньяр (к), 4. Адам Оберт, 16. Давид Ханцко, 22. Станислав Лоботка, 8. Ондрей Дуда, 19. Юрай Кучка, 7. Томаш Суслов, 17. Лукаш Хараслин, 15. Давид Стрелец

Главный тренер: Франческо Кальцона

Азербайджан: 23. Мехти Джаннетов, 13. Рахиль Мамедов, 15. Бадави Гусейнов, 2. Амин Сейдиев, 3. Эльвин Джафаргулиев, 16. Эльвин Джамалов (к), 20. Алексей Исаев, 6. Эмиль Мустафаев, 17. Торал Байрамов, 10. Озанджан Кокчу, 9. Ренат Дадашов

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Кошице. Футбольная арена Кошице. 20:00

1

Словакия

2

2

0

0

3-0

6

2

Швеция

2

1

0

0

3-1

3

3

Эстония

2

0

0

1

0-1

0

4

Азербайджан

2

0

0

2

1-5

0

İdman.biz

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