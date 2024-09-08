"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

«Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

Итальянский специалист принял участие в пресс-конференции, состоявшейся перед матчем с нашей сборной в Лиге наций УЕФА. Кальцона оценил игру нашей команды против Швеции:

«Мы внимательно проанализировали игру соперника против Швеции. Если бы азербайджанцы правильно исполнили пенальти, результат мог бы быть совсем другим. Нас ждет серьезная игра с командой, которая победила нас в прошлой Лиге Наций. Когда мяч у соперника, он бывает очень опасен. То же самое было два года назад. Не будем забывать, что в сборной Азербайджана есть игроки высокого уровня. Мы должны победить, проведя хорошую игру. Они не пропускают много голов».

Отметим, что в первом туре турнира наша сборная проиграла дома Швеции со счетом 1:3, а Словакия выиграла на выезде у Эстонии - 1:0.

İdman.biz