"Тактика Сантуша может улучшить что-то процентов на 5-10"

«Для нас не существует легких игр».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал предстоящую игру Словакия - Азербайджан, которая состоится в рамках второго тура Лиги наций. Султанов сказал, что это будет очень трудная игра:

«Соперник сегодня показывает очень хороший футбол. Словакия имеет очень опытных игроков. Тактика Фернанду Сантуша может исправить что-то процентов на 5-10. Этого недостаточно для повышения качества футболистов. Если бы все было тактически, мы были бы сегодня чемпионами мира. Мы можем хорошо сыграть против Словакии. Но наших качеств недостаточно для выхода в финальный этап чемпионата Европы. Независимо от того, насколько хорошо наши игроки играют в тактическом плане, главное, чтобы они делали то, что сказал Сантуш».

Отметим, что матч между Словакией и Азербайджаном состоится 8 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz