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"Сказать, правда это или нет, ничего не изменит"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Сентября 2024 12:17
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"Сказать, правда это или нет, ничего не изменит"

«Радуешься вдвойне, когда побеждаешь такие команды, как «Бирбаша Баку» и «Зире». Мы радуемся, когда играем с этой командой в товарищеском матче, не то что в Лиге чемпионов».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «АзНура» Раджаб Фараджзаде.

Команда опытного специалиста сегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с «Бирбаша Баку». Фараджзаде заявил, что их ждет трудная игра:

«Мы не хотели встретиться с "Бирбаша Баку" на ранней стадии. Это одновременно азербайджанская команда и сильная команда. У них все профессионально. И организационный, и тренировочный процессы. Вот почему мы не хотели сталкиваться с ними. «Бирбаша Баку» является фаворитом Лиги Чемпионов. Они могут стать чемпионами. Мы постараемся сыграть хорошо. Я поручил команде играть жестко, но не грубо. Встреча двух азербайджанских команд должна носить дружеский характер».

Раджаб Фараджзаде также прокомментировал тот факт, что две азербайджанские команды сыграют на ранней стадии турнира:

«Многие говорят, что это неправильно, что мы встретимся как соперники на данном этапе. Сказать, правда это или нет, ничего не изменит. Это регламент и нельзя нарушать его. Я не вижу ничего противозаконного. Мы должны выйти и поиграть. Постараемся, чтобы игра была интересной».

Отметим, что матч «АзНур» - «Бирбаша Баку» начнется в 15:30.

İdman.biz

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