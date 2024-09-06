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"Мы займем первое место в группе"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Сентября 2024 17:54
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"Мы займем первое место в группе"

«Мы хорошо начали этот этап».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер мини-футбольного клуба «Бирбаша Баку» Дан Мариус Миту.

Он прокомментировал сыгранный ими матч группового этапа Лиги чемпионов. Румынский специалист рассказал о матче первого тура с испанским клубом «Малага» (2:2):

«Мы вели со счетом 2:0. В тот момент я подумал, что матч окончен. Именно поэтому выпустил на поле много игроков, которые не привыкли играть жестко. Однако соперник начал играть опасно. В такой ситуации я забеспокоился. Конечно, результат не повлиял на наше настроение. Мы уверены в себе. Но мы всегда должны быть осторожны. К сожалению, мне не понравился такой исход, но надеюсь, что все пройдет хорошо».

Он также оценил матч, в котором они обыграли «Ливорно» (Италия) со счетом 3:1 в группе Е:

«Мы выиграли. Но меня не устраивает этот результат. Мы будем играть лучше. Мы способны на большее».

По его словам, он надеется, что они выиграют матч против "Брно" (Чехия):

«Я верю, что моя команда сделает все возможное для победы. Мы завершим группу первыми».

Отметим, что матч между «Брно» и «Бирбаша Баку» начнется в 21:00 по бакинскому времени в Польше.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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