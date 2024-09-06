6 Сентября 2024
RU

Рафаэль Утциг: "Я очень рад этому"

Азербайджанский футбол
Новости
6 Сентября 2024 15:08
9
Рафаэль Утциг: "Я очень рад этому"

"Я рад сыграть свой сотый матч в Премьер-лиге».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Зире" Рафаэль Утциг.

Он рассказал о проведении юбилейного матча в Премьер-лиге Азербайджана. 28-летний бразильский нападающий заявил, что очень рад, что пережил это знаменательное событие:

«Правда, этот матч совпал с игрой, которую мы провели с "Карабахом" (1:3) в пятом туре Премьер-лиги. Я хотел завершить этот день победой. Но не получилось. Это игра. Подобное в футболе случается часто. Было много игр, которые я запомнил и в которых забил. Квалификационные игры еврокубков в "Габале" и "Зире" были в определенном смысле незабываемыми. Я сделаю все возможное, чтобы «Зире» побеждала».

Отметим, что Утциг забил 18 голов в 100 матчах Премьер-лиги.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Контуры новой игры и позитив в атаке. Послесловие к матчу со Швецией
15:12
Азербайджанский футбол

Контуры новой игры и позитив в атаке. Послесловие к матчу со Швецией

Сборная Азербайджана по футболу погружается в атмосферу Лиги наций
Лига чемпионов: волевая ничья "АзНура", первая победа "Бирбаша Баку"
14:48
Азербайджанский футбол

Лига чемпионов: волевая ничья "АзНура", первая победа "Бирбаша Баку"

Сегодня завершится борьба в групповом этапе Лиги чемпионов по мини-футболу
Изменение в составе сборной
11:12
Азербайджанский футбол

Изменение в составе сборной

Наша сборная встретится со сборной Словакии
Наша сборная ждет второй победы
09:43
Азербайджанский футбол

Наша сборная ждет второй победы

Сегодня Азербайджан будет гостем Люксембурга в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу U21
Фернанду Сантуш: "Мы добьемся хороших результатов"
5 Сентября 23:26
Футбол

Фернанду Сантуш: "Мы добьемся хороших результатов"

"Соперник воспользовался нашими ошибками"
Йон-Даль Томассон: "Главное - начать с победы" - ИНТЕРВЬЮ
5 Сентября 23:00
Футбол

Йон-Даль Томассон: "Главное - начать с победы" - ИНТЕРВЬЮ

"Сегодня мы играли против команды, которая хорошо играет в защите"

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки
4 Сентября 13:38
Париж-2024

Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно"