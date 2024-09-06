Рафаэль Утциг: "Я очень рад этому"

"Я рад сыграть свой сотый матч в Премьер-лиге».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Зире" Рафаэль Утциг.

Он рассказал о проведении юбилейного матча в Премьер-лиге Азербайджана. 28-летний бразильский нападающий заявил, что очень рад, что пережил это знаменательное событие:

«Правда, этот матч совпал с игрой, которую мы провели с "Карабахом" (1:3) в пятом туре Премьер-лиги. Я хотел завершить этот день победой. Но не получилось. Это игра. Подобное в футболе случается часто. Было много игр, которые я запомнил и в которых забил. Квалификационные игры еврокубков в "Габале" и "Зире" были в определенном смысле незабываемыми. Я сделаю все возможное, чтобы «Зире» побеждала».

Отметим, что Утциг забил 18 голов в 100 матчах Премьер-лиги.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz