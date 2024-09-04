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"Будем стараться изо всех сил победить"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Сентября 2024 15:03
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"Будем стараться изо всех сил победить"

«У меня большие надежды относительно матча»

Об этом İdman.biz заявила футболистка «Нефтчи» Мане Моллаева.

Она поделилась своими мыслями о сегодняшнем матче первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 против австрийского «Санкт-Пёльтена».

По словам 26-летней защитницы, для них важен этот этап:

«Мы намерены сыграть хорошо против австрийского «Санкт-Пёльтена». Наша команда готовится серьезно, хотим победить, играя тактически правильно и используя слабые стороны соперника. Наша главная цель - сохранить баланс как в защите, так и в нападении. Будем стараться изо всех сил победить».

Моллаева рассказала, что в процессе подготовки была проделана серьезная работа как физически, так и тактически:

«Каждый игрок нашей команды полностью готов к матчу и настроен на победу. Конечно, в футболе возможно все и во время игры важна каждая деталь. Но уровень подготовки и тактические планы наших тренеров дают нам необходимые силы для достижения успеха. Главное - полностью реализовать их на поле».

Защитница рассказала, что у них было много времени для анализа соперника и что они внимательно изучили «Санкт-Пёльтен», и подчеркнула, что они физически сильны и дисциплинированы:

«Особенно они могут быть эффективны в быстрых атаках и стандартных ситуациях. Они хорошо организованы в защите, что создаст трудности для наших атак. Поэтому нам нужно быть осторожными в игре и адаптировать тактику с учетом этих преимуществ соперника. Хотим получить преимущество в игре, найдя слабые места противника. Как всегда, постараемся сделать все возможное на поле».

Отметим, что матч, который состоиться в грузинском Цхалтубо, начнется сегодня в 18:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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