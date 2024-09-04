"Меня беспокоит то, что трое наших игроков травмированы" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью сайту İdman.biz Раджаба Фараджзаде, главного тренера клуба «Азнур», который будет выступать в Лиге чемпионов по мини-футболу.

- Как долго вы готовились к Лиге чемпионов?

- Месяц тренируемся. У нас были физические и тактические тренировки. Также сыграли две товарищеские встречи с командой «Бирбаша Баку». Поля, на которых мы будем играть в Лиге чемпионов, немного больше тех, на которых мы играли. По этой причине мы проводили товарищеские матчи на большой площадке АСК Арены. Обнаружили некоторые наши слабые места. Работали над ними, и я верю, что первую игру мы завершим победой.

- В группе С Лиги чемпионов вам предстоит сразиться с клубами «Андезит» (Украина), «Галпорт» (Польша) и «Ле Пиопио» (Франция). Вы анализировали своих конкурентов?

- Все трое наших соперников - очень сильные команды. Среди них немного слабее французский клуб «Ле Пиопио». В любом случае это Лига Чемпионов. Здесь нет слабых команд. Многое будет зависеть от того, как мы сыграем завтра с французами. Главное - начать с победы.

- Каковы ваши шансы выйти из группы?

- У нас есть шанс выйти из группы. Самое главное - использовать создаваемые голевые эпизоды. Такие эпизоды будут 100 процентов. Наши игроки хороши индивидуально. Нам нужно быть осторожными в защите и в воротах. Мы должны хорошо защищаться как команда. Если это получится, то, надеюсь, мы выиграем первый матч, а затем подумаем о следующих.

- Какова будет ваша цель?

- Наша первая цель - выйти из группы. И тогда чем дальше мы пройдём, тем лучше.

- Какие проблемы или нововведения связаны с кадрами?

- Меня беспокоит то, что трое наших игроков травмированы. Ситуация с Эльвином, Туралом и Азизом станет известна завтра. Все трое - наши основные игроки. Я хочу, чтобы они были готовы на 100 процентов. В нашу команду мы добавили Азиза Гусейнова, Эльмеддина Гусейнзаде, опытного вратаря Ильгара Абдулова, Эльшана Вейсалова и Бююкагу Гулиева.

Эмин Ага

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