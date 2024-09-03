Вусала Сейфаддинова: "Наша цель - бороться до конца и отобрать очки у соперника"

«Нас ждет тяжелая игра».

Об этом İdman.biz заявила футболистка «Нефтчи» Вусала Сейфаддинова.

Она рассказала о матче, который ее команде предстоит сыграть против австрийского клуба "Санкт-Пёльтен" в рамках первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

24-летняя полузащитница отметила, что у соперника очень хорошая команда:

«Однако наша цель - бороться до конца и отобрать у соперника очки. Мы проанализировали «Санкт-Пельтен». Знаем, по какой системе они играют. Я считаю, что мы очень хорошо подготовились как команда. Наш тренер объяснил все, что нам было нужно. Мы проработали все важные факторы. Готовы к игре всей командой, как физически, так и тактически. Я уверена, что победителем станет та сторона, которая допустит меньше ошибок по ходу игры и будет бороться до конца».

Отметим, что матч, который 4 сентября пройдет в грузинском Цхалтубо, начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz