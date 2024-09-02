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"Для меня большая честь написать эту историю"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Сентября 2024 15:36
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"Для меня большая честь написать эту историю"

«Отрадно, что «Кяпаз» забил свой 1000-й гол».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джавид Ахмедов.

Футболист-ветеран, выступавший за «Кяпаз» и забивший первый гол клуба, сказал, что гордится тем, что забил первый гол в футбольной истории гянджинского клуба в период независимости:

«Сейчас я работаю в этой команде. Всегда хочу видеть свой «Кяпаз» в Премьер-лиге. Когда я услышал эту новость, то отправился в те годы и снова прожил те дни. Устанавливать подобные достижения в период независимости - это чувство гордости. Я очень рад быть членом такого клуба с большой историей, как «Кяпаз». Также будучи капитаном команды, я впервые поднял кубок Азербайджана над головой. Это история».

Он также прокомментировал назначение нового главного тренера «Кяпаза» Азера Багирова:

«Азер очень опытный тренер. Адиль Шукуров проделал большую работу для нашей команды в прошлом году. Это футбол. Все может случиться. С Азером и новой командой ничего не вышло. Посмотрим что будет теперь. Я думаю, все будет хорошо».

Отметим, что Виктор Брага забил 1000-й гол «Кяпаза» в матче против «Сабаха» на городском стадионе Товуза. Гости выиграли игру со счетом 3:2.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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