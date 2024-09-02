100-я игра бразильского легионера на чемпионате Азербайджана

Рафаэль Утциг провел свою сотую игру в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, юбилей бразильского легионера «Зире» совпал с домашним матчем с «Карабахом» (1:3) в V туре Премьер-лиги Азербайджана.

28-летний нападающий появился позже в этом матче. Утциг забил 18 голов в 100 матчах Премьер-лиги.

Южноамериканский футболист забил 15 голов в 81 игре в составе "Габалы" и 3 гола в 19 матчах за "Зире". Он дебютировал в Премьер-лиге 19 сентября 2020 года в домашнем матче «Габалы» с «Кешля» (ныне «Шамахы») (0:0).

İdman.biz