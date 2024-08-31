Календарь игр "Карабаха" в Лиге Европы

Объявлено расписание "Карабаха" на этапе Лиги Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана начнет турнир в Лондоне.
Команда Гурбана Гурбанова 26 сентября будет в гостях у «Тоттенхэма».
Лига Европы
Первый тур
26 сентября
23:00. «Тоттенхэм» (Англия) – «Карабах»
II тур
3 октября
20:45. «Карабах» – «Мальме» (Швеция)
III тур
24 октября
20:45. «Карабах» – «Аякс» (Нидерланды).
IV тур
7 ноября
21:45. «Бодо Глимт» (Норвегия) – «Карабах»
V тур
28 ноября
21:45. «Карабах» – «Лион» (Франция)
VI тур
11 декабря
00:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Карабах»
VII тур
23 января
21:45. "Карабах" - ФКСБ (Румыния)
VIII тур
30 января
00:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Карабах»
Отметим, что на данном этапе первые 8 мест пройдут в 1/8 финала, а места с 9 по 24 сыграют в плей-офф.
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