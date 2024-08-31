Календарь игр "Карабаха" в Лиге Европы

Объявлено расписание "Карабаха" на этапе Лиги Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана начнет турнир в Лондоне.

Команда Гурбана Гурбанова 26 сентября будет в гостях у «Тоттенхэма».

Лига Европы

Первый тур

26 сентября

23:00. «Тоттенхэм» (Англия) – «Карабах»

II тур

3 октября

20:45. «Карабах» – «Мальме» (Швеция)

III тур

24 октября

20:45. «Карабах» – «Аякс» (Нидерланды).

IV тур

7 ноября

21:45. «Бодо Глимт» (Норвегия) – «Карабах»

V тур

28 ноября

21:45. «Карабах» – «Лион» (Франция)

VI тур

11 декабря

00:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Карабах»

VII тур

23 января

21:45. "Карабах" - ФКСБ (Румыния)

VIII тур

30 января

00:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Карабах»

Отметим, что на данном этапе первые 8 мест пройдут в 1/8 финала, а места с 9 по 24 сыграют в плей-офф.

İdman.biz