«Это была наша первая игра дома. Наконец-то мы смогли сыграть в Шамахы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов.

Молодой специалист прокомментировал матч с «Нефтчи» в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Соперником был «Нефтчи», мы не хотели сегодня проигрывать. Игра оказалась более динамичной, чем я ожидал. Мы и соперник держали темп игры на высоком уровне. Мы знали, что обе команды хотят победить и «Нефтчи» выйдет на игру ради этого. Я остался очень доволен игрой команды. Правда, мы устали в конце. Но мы заслужили победу сегодня. Не удалось поставить финальную точку. Это также требует времени. Реально, если бы мы добились этого за месяц, то все команды, с которыми мы играли, были бы амбициозными с первых туров. К счастью, мы получили желаемые очки. Команда не находится под таким давлением. Но борьба будет продолжаться до конца, и она будет напряженной. Мы хотим эффективно использовать перерыв на игры сборной, чтобы игроки могли еще больше улучшить свою игру».

Отметим, что за 90 минут игры не было забито ни одного гола.

İdman.biz