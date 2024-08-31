Роман Григорчук: "Перерыв очень важен для нас"

«Я остался недоволен результатом. Но у нас есть потенциал, чтобы играть хорошо. Большинство наших игроков не полностью интегрированы в команду. У нас есть проблемы в этом отношении».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Роман Григорчук.

Украинский эксперт прокомментировал ничью с "Шамахы" в пятом туре азербайджанской премьер-лиги:

«Учитывая сегодняшнюю и предыдущие игры, разница большая. Потому что сегодня мы создали голевые эпизоды. Мы должны были их реализовать. Но мы не сделали этого. Мы не заслуживали того, чтобы забить их. Сегодня их было много. Мы могли забить голы, но не смогли воспользоваться созданными моментами. Перерыв очень важен для нас по объективным причинам. Мы хотим над ними работать. наша команда будет больше атаковать, но сегодня мы хотим видеть ее лучше».

Отметим, что «Нефтчи» сыграл вничью с «Шамахы» со счетом 0:0.

İdman.biz