31 Августа 2024
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Фернанду Сантуш сделал свой выбор

Азербайджанский футбол
Новости
31 Августа 2024 10:20
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Фернанду Сантуш сделал свой выбор

Уточнен план подготовки сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Фернанду Сантуш также определился со стадионом для подготовки.

Наша сборная проведет тренировку на «Азерсун Арене» 2 и 3 сентября в 18:00. 4 сентября в 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится последняя тренировка перед игрой.

Через день после матча со сборной Швеции - 6 сентября, в 16:00 команда отправится в Кошице (Словакия). Главный тренер Фернанду Сантуш выведет команду на заключительную предматчевую тренировку со Словакией на футбольной арене Кошице 7 сентября в 20:00 по бакинскому времени. После матча 8 сентября команда приедет в Баку.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится 5 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со сборной Швеции, а 5 сентября - на футбольной арене Кошице со сборной Словакии в рамках I группы лиги С. Обе игры начнутся в 20:00.

İdman.biz

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