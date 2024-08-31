"Нефтчи" и "Сабах" сыграют в гостях

Сегодня пройдут очередные матчи в Премьер-лиге Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что матчи второго дня V тура пройдут за пределами столицы.
«Нефтчи» встретится с одноименной командой в рамках поездки в Шамахы. «Сабах» будет гостем «Кяпаза».
Отметим, что тур завершится завтра.
Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
31 августа (суббота)
17:00. «Шамахы» – «Нефтчи»
Главный судья: Алияр Агаев
Шамахинский городской стадион
19:30. «Кяпаз» — «Сабах»
Главный судья: Ниджат Исмаилли
Товузский городской стадион
İdman.biz