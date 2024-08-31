"Нефтчи" и "Сабах" сыграют в гостях

Сегодня пройдут очередные матчи в Премьер-лиге Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что матчи второго дня V тура пройдут за пределами столицы.

«Нефтчи» встретится с одноименной командой в рамках поездки в Шамахы. «Сабах» будет гостем «Кяпаза».

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

V раунд

31 августа (суббота)

17:00. «Шамахы» – «Нефтчи»

Главный судья: Алияр Агаев

Шамахинский городской стадион

19:30. «Кяпаз» — «Сабах»

Главный судья: Ниджат Исмаилли

Товузский городской стадион

İdman.biz