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"Новые трансферы имеют проблемы с адаптацией"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 23:18
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"Новые трансферы имеют проблемы с адаптацией"

«Игра складывалась так, что либо должна была быть ничья, либо выигрывал бы первый забивший. На поле шла борьба».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов.

Опытный специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Араз-Нахчывана» в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«После отставания в счете мы пытались взять игру под свой контроль. У нас такая же ситуация была в прошлом году. Новые трансферы имеют проблемы с адаптацией. Возможно, перерыв на матчи сборных поможет нам стать лучше. Посмотрим на предстоящие игры. Игроки только что подключились. Им тоже нужно время. Мы также хотим, чтобы новички адаптировались к команде».

Отметим, что «Сумгаит» проиграл в третий раз в сезоне.

İdman.biz

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