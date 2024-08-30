«Всегда приятно играть в Сумгаите. Болельщики создают прекрасную атмосферу. Мы играли в динамичный и атакующий футбол».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер «Араз-Нахчыван» Расим Рамалданов.

Рамалданов, заменивший дисквалифицированного Эльмара Бахшиева, прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Сумгаитом» в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Спасибо игрокам, они сегодня боролись до конца. После гола мы немного сосредоточились на обороне. Желаю «Сумгаиту» удачи в предстоящих играх. Перерыв в чемпионате из-за официальных игр сборной станет для нас шансом. Потому что есть огрехи и недостатки, которые необходимо исправить, мы будем над ними работать. Нам необходимо максимально увеличить количество очков. В конце концов, мы будем рады, если сможем попасть в зону еврокубков».

Отметим, что благодаря победе «Араз-Нахчыван» поднялся на 3-е место.

İdman.biz