30 Августа 2024
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"Сегодня мы заслужили одно очко"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 20:52
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"Сегодня мы заслужили одно очко"

«Туран Товуз» - команда, способная играть до конца. Соперник хорошо сыграл в первом тайме, а мы - во втором. Мы не смогли использовать имевшиеся у нас возможности для гола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Туран Товуза» в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Игра была интересной, борьба продолжалась до последней минуты. Сегодня мы заслужили одно очко. Но уже поздно. Мы будем становиться лучше от игры к игре. Могу с уверенностью сказать, что это одна из лучших команд, которые у меня когда-либо были. Некоторые игроки не были с нами на сборах. Мы на правильном пути. Во втором тайме вы сами видели, как играла команда. Мы не проиграли сопернику ни в одном компоненте. Игроки показывают себя с хорошей стороны».

Отметим, что «Сабаил» после 5 туров набрал 4 очка.

İdman.biz

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