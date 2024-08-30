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Курбан Бердыев: "Игра сложилась не так, как мы хотели"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 20:44
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Курбан Бердыев: "Игра сложилась не так, как мы хотели"

«Мы плохо начали игру. В первые 10-15 минут отдали преимущество сопернику».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуза» Курбан Бердыев.

Опытный специалист прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Сабаилом» в первой игре пятого тура Премьер-лиги Азербайджана:

«После этого мы улучшили игру. Могли забить больше одного гола. В целом второй тайм меня не удовлетворил. Мы плохо играли и в защите, и в нападении. Будем выяснять причину. Для любого тренера важен результат. Но если вы не выполняете задания, результаты не будут постоянными. Сегодня победили. Но игра сложилась не так, как мы хотели. В любом случае, победа есть победа. Потому что фанатам это нравится».

Отметим, что после 5 игр «Туран Товуз» занимает первое место с 13 очками.

İdman.biz

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