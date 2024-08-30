30 Августа 2024
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Новый рекорд в азербайджанском футболе

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 13:29
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Новый рекорд в азербайджанском футболе

Азербайджанские клубы установили новый рекорд в еврокубках.

İdman.biz сообщает, что наши представители показали завидную результативность.

Наши футболисты забили 34 гола в стадиях квалификации и плей-офф. 15 из них забил "Карабах", 12 - "Зире", 6 - "Сабах" и 1 - "Сумгаит".

Это новый рекорд азербайджанских клубов в этой стадии еврокубков. В прошлом сезоне наши представители забили в групповых матчах 33 гола.

Гол в ответном матче плей-офф Лиги конференций между «Зире» и «Омонией» стал 34-м. Гола Рафаэля Утцига хватило, чтобы побить рекорд прошлого сезона.

Эти голы были забиты в 20 матчах. «Зире» сыграла в 8-и, «Карабах» - в 6-и, «Сабах» - в 4-х, «Сумгаит» - в 2-х матчах. Средняя результативность наших команд равна 1,70.

Отметим, что наши клубы дебютировали в Европе в сезоне 1994/95.

İdman.biz

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