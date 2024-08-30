ЗАЯВЛЕНИЕ о Роналду от главного тренера нашей сборной

"Криштиану Роналду - не единственная звезда в сборной Португалии".

Как сообщает İdman.biz, такого мнения придерживается главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш.

На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в административном здании АФФА, он прокомментировал, что Криштиану Роналду привел сборную Португалии к успеху на ЕВРО-2016. Сантуш не считает футболиста-ветерана, с которым у него впоследствии возникли проблемы, единственной звездой:

«По-моему, не только он, но и вся команда из-за этого успеха считается звездой».

Отметим, что единственный континентальный чемпионат Португалия выиграла под руководством Сантуша.

İdman.biz