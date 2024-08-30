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"Сабаил" сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" - в Сумгаите

Азербайджанский футбол
Новости
30 Августа 2024 09:41
51
"Сабаил" сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" - в Сумгаите

Сегодня стартует пятый тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в первый день последнего тура пройдут два матча перед перерывом на игры национальных сборных.

Обе встречи пройдут за пределами столицы. Лидер чемпионата «Туран Товуз» примет «Сабаил». «Сумгаит» встретится на своем поле с «Араз-Нахчываном».

Отметим, что тур завершится 1 сентября.

Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
30 августа (пятница)
17:45. "Туран Товуз" - "Сабаил"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион

20:00. «Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Джавид Джалилов
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде

1

Туран Товуз

4

3

1

0

5-0

10

2

Сабах

4

2

1

1

7-5

7

3

Карабах

3

2

0

1

7-2

6

4

Зире

3

2

0

1

6-2

6

5

Сумгаит

4

2

0

2

5-5

6

6

Сабаил

4

1

1

2

7-7

4

7

Шамахы

3

1

1

1

3-3

4

8

Араз-Нахчыван

3

1

1

1

3-5

4

9

Нефтчи

4

0

3

1

2-3

3

10

Кяпаз

4

0

0

4

0-12

0

Бомбардиры: Давид Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах"), Хаял Наджафов ("Туран Товуз"), Айман Буали ("Сабаил"), Сулейман Аллуш ("Сабаил"), Намик Алескеров ("Сабаил"). Завтра») - по 2.

İdman.biz

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