"Сабаил" сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" - в Сумгаите

Сегодня стартует пятый тур Премьер-лиги Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что в первый день последнего тура пройдут два матча перед перерывом на игры национальных сборных.
Обе встречи пройдут за пределами столицы. Лидер чемпионата «Туран Товуз» примет «Сабаил». «Сумгаит» встретится на своем поле с «Араз-Нахчываном».
Отметим, что тур завершится 1 сентября.
Азербайджанская Премьер-лига
V раунд
30 августа (пятница)
17:45. "Туран Товуз" - "Сабаил"
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион
20:00. «Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»
Главный судья: Джавид Джалилов
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде
|
1
|
Туран Товуз
|
4
|
3
|
1
|
0
|
5-0
|
10
|
2
|
Сабах
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-5
|
7
|
3
|
Карабах
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7-2
|
6
|
4
|
Зире
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6-2
|
6
|
5
|
Сумгаит
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5-5
|
6
|
6
|
Сабаил
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7-7
|
4
|
7
|
Шамахы
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-5
|
4
|
9
|
Нефтчи
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2-3
|
3
|
10
|
Кяпаз
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-12
|
0
Бомбардиры: Давид Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах"), Хаял Наджафов ("Туран Товуз"), Айман Буали ("Сабаил"), Сулейман Аллуш ("Сабаил"), Намик Алескеров ("Сабаил"). Завтра») - по 2.
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