"Сабаил" сыграет в Товузе, "Араз-Нахчыван" - в Сумгаите

Сегодня стартует пятый тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в первый день последнего тура пройдут два матча перед перерывом на игры национальных сборных.

Обе встречи пройдут за пределами столицы. Лидер чемпионата «Туран Товуз» примет «Сабаил». «Сумгаит» встретится на своем поле с «Араз-Нахчываном».

Отметим, что тур завершится 1 сентября.

Азербайджанская Премьер-лига

V раунд

30 августа (пятница)

17:45. "Туран Товуз" - "Сабаил"

Главный судья: Рашад Ахмедов

Товузский городской стадион

20:00. «Сумгаит» – «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Джавид Джалилов

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде

1 Туран Товуз 4 3 1 0 5-0 10 2 Сабах 4 2 1 1 7-5 7 3 Карабах 3 2 0 1 7-2 6 4 Зире 3 2 0 1 6-2 6 5 Сумгаит 4 2 0 2 5-5 6 6 Сабаил 4 1 1 2 7-7 4 7 Шамахы 3 1 1 1 3-3 4 8 Араз-Нахчыван 3 1 1 1 3-5 4 9 Нефтчи 4 0 3 1 2-3 3 10 Кяпаз 4 0 0 4 0-12 0

Бомбардиры: Давид Волков ("Зира") - 3 гола, Ричард Алмейда ("Карабах"), Хаял Наджафов ("Туран Товуз"), Айман Буали ("Сабаил"), Сулейман Аллуш ("Сабаил"), Намик Алескеров ("Сабаил"). Завтра») - по 2.

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