Победа "Зире" пополнила копилку страны в рейтинге УЕФА

Произошли изменения в рейтинге стран УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты последнего дня ответных матчей плей-офф в еврокубках.

После матчей в Лиге Европы и Лиге конференций актив и положение некоторых стран изменились. «Зире» дома обыграл «Омонию» со счетом 1:0. Это принесло нашей стране 0,250 балла. Но место Азербайджана в списке не изменилось. С 19,125 балла наша страна сохранила 26-е место в Европе.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,375. "Зире" заработал 1,250 балла, "Карабах" - 0,750, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 89,303 очка.

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