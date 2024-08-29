Рашад Садыхов: "Мне пришло в голову, что…"

«Мы боролись до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер бакинской команды Рашад Садыхов на пресс-конференции после игры "Зире" - "Омония" (Кипр), прошедшей в рамках плей-офф Лиги конференций.

Комментируя матч, специалист заявил, что доволен игрой своей команды:

«Мы смогли с первых минут оказать давление на соперника. Конечно, камбэков после 0:6 я не видел. Но мы боролись до конца. Игроки были очень загружены. Поздравляю свою команду, я очень доволен их игрой. В нашей стране футбол порой трактуют далеко от реальности. Это сильно влияет на наши решения. Мне пришло в голову пойти на эту игру с более осторожной системой. Однако после двух этапов такое решение может оказаться весьма ответственным. Это всё опыт. Думаю, если правильно проанализировать, то счет 0:6 тоже стал для нас отличным опытом».

Отметим, что «орлы», пропустившие на Кипре 6 безответных мячей, в ответном матче стадии плей-офф Лиги конференций с минимальным счетом 1:0 обыграли «Омонию» и попрощались с турниром.

Айтадж Сахяд

İdman.biz