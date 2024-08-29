29 Августа 2024
RU

Рашад Садыхов: "Мне пришло в голову, что…"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 22:32
5
Рашад Садыхов: "Мне пришло в голову, что…"

«Мы боролись до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер бакинской команды Рашад Садыхов на пресс-конференции после игры "Зире" - "Омония" (Кипр), прошедшей в рамках плей-офф Лиги конференций.

Комментируя матч, специалист заявил, что доволен игрой своей команды:

«Мы смогли с первых минут оказать давление на соперника. Конечно, камбэков после 0:6 я не видел. Но мы боролись до конца. Игроки были очень загружены. Поздравляю свою команду, я очень доволен их игрой. В нашей стране футбол порой трактуют далеко от реальности. Это сильно влияет на наши решения. Мне пришло в голову пойти на эту игру с более осторожной системой. Однако после двух этапов такое решение может оказаться весьма ответственным. Это всё опыт. Думаю, если правильно проанализировать, то счет 0:6 тоже стал для нас отличным опытом».

Отметим, что «орлы», пропустившие на Кипре 6 безответных мячей, в ответном матче стадии плей-офф Лиги конференций с минимальным счетом 1:0 обыграли «Омонию» и попрощались с турниром.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Если бы мне кто-то сказал это с самого начала, я бы не поверил"
22:14
Азербайджанский футбол

"Если бы мне кто-то сказал это с самого начала, я бы не поверил"

"Всего на этапе квалификации мы одержали 5 побед"
Лига конференций: "Зире" обыграл "Омонию" и попрощался с еврокубками - ВИДЕО
21:49
Азербайджанский футбол

Лига конференций: "Зире" обыграл "Омонию" и попрощался с еврокубками - ВИДЕО

Чуда не случилось...
Соперник нашей сборной объявил состав
21:38
Азербайджанский футбол

Соперник нашей сборной объявил состав

Главный тренер команды Франческо Кальцона пригласил 27 игроков
"Нефтчи" расстался с Мелано
20:16
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" расстался с Мелано

Игрок, выступавший за клуб с сентября 2023 года, провел 12 официальных матчей
"Я ушел по собственному желанию"
18:54
Футбол

"Я ушел по собственному желанию"

"Не хочу делать никаких других заявлений"
Роналду, Рожерио и Рахид Амиргулиев
17:17
Азербайджанский футбол

Роналду, Рожерио и Рахид Амиргулиев

В список IFFHS включены игроки, проведшие не менее 700 матчей

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
27 Августа 13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович
Гейдаров и Коцоев помогают Европе удерживать лидерство
27 Августа 10:40
Дзюдо

Гейдаров и Коцоев помогают Европе удерживать лидерство

Европа представлена наибольшим количеством дзюдоистов, лидирующих в данный момент в мировом рейтинге