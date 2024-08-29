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"Если бы мне кто-то сказал это с самого начала, я бы не поверил"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Августа 2024 22:14
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"Если бы мне кто-то сказал это с самого начала, я бы не поверил"

«Это отличный результат»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Омонии" (Кипр) Валдас Дамбраускас на пресс-конференции, состоявшейся в Баку после ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА против "Зире".

Специалист, чья команда проиграла со счетом 0:1, поздравил представителя Азербайджана с победой:

«Хотя для нас это был не очень хороший результат, мы вышли в основной этап Лиги конференций. Мы достигли цели. В первом тайме игра была скучной. Возможно, это было связано с состоянием поля. Мы сыграли три игры за неделю. Одной из главных причин сегодняшнего поражения является то, что думаем о многих моментах. Всего на этапе квалификации мы одержали 5 побед. Если бы кто-то сказал мне это с самого начала, я бы не поверил».

Стоит отметить, что «Омония» выиграла первый матч со счетом 6:0 и вышла на сцену. Для «Зиры» еврокубковый сезон завершен.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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