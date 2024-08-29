Роналду, Рожерио и Рахид Амиргулиев

Обнародован список игроков, сыгравших больше всего игр в высших лигах национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, проведшие не менее 700 матчей.

Этого добились 22 игрока. Последним игроком, достигшим отметки «700», является Криштиану Роналду. Свой юбилей он отметил в «Аль-Насре».

Список возглавляют вратари - бразильцы Фабио (962 матчей) и Рожерио Сени (882), и англичанин Питер Шилтон (848).

Отметим, что рекордсменом Азербайджана является Рахид Амиргулиев. Он сыграл 451 раз в Премьер-лиге.

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