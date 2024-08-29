«Это был товарищеский матч. Конечно, я остался доволен результатом».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе.

Своим мнением о контрольном матче с «Джебраилом» грузинский специалист поделился с пресс-службой клуба:

«Мы знали, что фактор поля вызовет у нас трудности. Тем не менее, нам удалось справиться, я увидел на поле то, что хотел. Однако есть еще моменты, над которыми нам нужно работать. Для этого и нужны товарищеские игры, чтобы вы видели, над какими деталями нужно поработать. В результате я доволен своей командой, все получилось так, как мы хотели».

Отметим, что «Габала» победила «Джебраил» со счетом 4:1.

İdman.biz