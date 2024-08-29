Сербия и Словакия продвинулись вперед, Азербайджан на 26-м месте - рейтинг УЕФА

В рейтинге стран УЕФА произошли изменения.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стали результаты второго дня ответных игр плей-офф еврокубков.

После матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы актив и положение некоторых стран изменились. Сербия и Словакия продвинулись.

Поскольку "Карабах" дома проиграл загребскому "Динамо" со счетом 0:2, позиция Азербайджана осталась неизменной. Азербайджан занимает 26-е место в Европе с 18,875 очка.

Прибыль в текущем сезоне составляет 2,125. "Зире" заработал 1,000 очка, "Карабах" - 0,750, "Сабах" - 0,250, "Сумгаит" - 0,125.

Отметим, что таблицу возглавляет Англия - 89,303 очка.

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