Гурбан Гурбанов: "Если мы пропустили пять мячей в двух матчах…"

«Футболистам нечего сказать, они боролись до конца».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции, состоявшейся после ответного матча между "Карабахом" и "Динамо" (Загреб, Хорватия) в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов.

Опытный специалист так прокомментировал поражение со счетом 0:2:

«К сожалению, мы проиграли. Игроки проявили много усердия. Благодарю наших болельщиков, что они поддерживали нас до конца. У нас были голевые эпизоды. Мы хотели больше диктовать свою игру на половине поля соперника. Команда, склонная к защите, победила в этих эпизодах. Есть недостатки и на них нужно обратить внимание. В некоторых эпизодах необходимо учитывать мастерство противника. В любом случае, если мы пропустили пять мячей в двух матчах, объяснять что-то неправильно. Было непросто создать столько голевых эпизодов против команды, которая играла таким образом».

- На ваш взгляд, какова была доля усталости команды в поражении?

- Я читал такое же мнение Аслана Керимова. Я не знаю, откуда взялись эти мысли. Они не имеют под собой никакого основания.

– Думаете ли вы о трансферах после поражения?

- Мы искали трансферы до этой игры. Сейчас идут поиски. Впереди нас ждут напряженные игры.

- Что вы думаете о решениях судьи?

- Вообще некорректно говорить о человеке с высоким уровнем в своей сфере. Не знаю, как обстоят дела в Англии, но думаю, что это был скорее пенальти, чем красная карточка. Мы все равно проигрыыали, насколько правильно, что судья на последних минутах дал вторую желтую карточку? Если мы сегодня спросим любого судью, как бы вы интерпретировали ситуацию здесь, он ответит то же, что сказали его коллеги.

- Насколько отсутствие двух Марко повлияло на судьбу противостояния?

- Были игры, которые мы выиграли и без них. Но я всегда говорил, что когда все игроки здоровы, мне легко вносить изменения. Я поблагодарил всех в раздевалке, чтобы они поддерживали свою мотивацию. Им было немного грустно. Мы должны готовиться к предстоящему турниру как один. Если соперник сегодня победил, значит, он был лучше нас.

- Несмотря на поражение в первой игре, многие верили, что «Карабах» пройдет этап. Однако такого еще никогда не случалось. Как вы думаете, откуда взялась эта вера?

- Когда я вчера смотрел игру «Галатасарая», то думал, что наши болельщики верят, что в такой игре мы забьем три-четыре гола. Возможно, большинство наших болельщиков знали о силе соперника, но они сказали это, чтобы мотивировать нас. Еще раз спасибо болельщикам.

Айтадж Сахяд

İdman.biz