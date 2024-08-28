Главный тренер "Омонии": "Мотивация не нужна"

«Завтра нас ждет интересная игра. Соперники уже знают друг друга. Мы хотим сыграть хорошо и добиться успешного результата».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Омонии" Валдас Дамбраускас.

«Было очень сложно настроиться на матч чемпионата через 2 дня после отличной победы в первой игре. Мы использовали различные средства для подготовки команды. Нет необходимости мотивировать игроков на завтрашнюю игру. Все понимают важность еврокубкового матча. Соперник здесь всегда сильный и всегда нужно быть готовым. Мы еще не приняли окончательного решения по поводу состава команды. Все зависит от хода игры. Мы хотим победить и в ответном матче. Сделаем для этого все возможное».

Отметим, что в первом матче «Омония» победила «Зиру» со счетом 6:0.

İdman.biz