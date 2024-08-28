Рашад Садыхов: "Сделаем все возможное, чтобы забылся результат прошлой игры"

«Мы разочарованы первой игрой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер бакинской команды Рашад Садыхов на пресс-конференции, состоявшейся перед игрой "Зире" - "Омония" (Кипр), которая пройдет в стадии плей-офф Лиги конференций.

Он сказал, что, несмотря на поражение со счетом 0:6 в первом матче, завтра на ответный матч они выйдут в другой атмосфере:

«Мы сделаем все возможное. Я думаю, что до последней игры мы выступали хорошо. Жду завтра упорной и агрессивной игры от своей команды. Мы потерпели два поражения за три дня. Не ожидали этого. Но прелесть футбола в том, что случаются сюрпризы. Когда мы смотрим первую игру с «Омонией», то видим, что это были не мы. Однако могу сказать, что наш коллектив забыл те игры и смотрит вперед. Сейчас мы сосредоточены на завтрашней игре. Мы сделаем все возможное, чтобы забылся результат прошлой игры».

Отметим, что игра «Зире» – «Омония», которая пройдет на «Далга Арене», начнется завтра в 20:00.

Айтадж Сахяд

İdman.biz