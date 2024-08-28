Вице-президент АФФА получила назначение на игру "Галатасарая" в Лиге чемпионов

Конуль Мехтиева, вице-президент АФФА и член исполкома, получила очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, она будет представителем УЕФА на играх 8-й группы первого тура Лиги чемпионов УЕФА среди женских футбольных команд.

4 сентября на стадионе «Ахилле Хаммерель» в Люксембурге в 15:00 по бакинскому времени состоится встреча BIIK (Казахстан) - NSA (Болгария), а в 21:00 того же дня - «Расинг Унион» (Люксембург) - «Галатасарай» (Турция). 7 сентября проигравшие пары встретятся в 15:00 по бакинскому времени, а победители - в 21:00.

Конуль Мехтиева будет представлять УЕФА во всех 4 играх.

İdman.biz