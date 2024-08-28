Швеция объявила состав на игру с Азербайджаном

Объявлен состав сборной Швеции на первые два тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Йон Даль Томассон пригласил 24 игрока на матчи против Азербайджана в Баку 5 сентября и Эстонии в Сольне 8 сентября в рамках группы I Лиги С.

Вратари: Виктор Йоханссон, Кристоффер Нордфельдт, Якоб Виделл Зеттерстрем;

Защитники: Людвиг Аугустинссон, Алекс Дуглас, Габриэль Гудмундссон, Исак Хиен, Эмиль Крафт, Кен Сема, Карл Старфельт, Линус Уолгрен Эгнелл;

Полузащитники и нападающие: Ясин Айари, Лукас Бергвалль, Йенс Кайюсте, Антони Эланга, Никлас Элиассон, Виктор Дьёкереш, Александр Исак, Деян Кулусевски, Уго Ларссон, Себастьян Нанаси, Густав Нильссон, Антон Салетрос, Матиас Свенберг.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Швецией состоится 5 сентября в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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