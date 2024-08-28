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ПОПЫТКА оказать физическое давление на представителя СМИ во время матча "Сабаил" - "Кяпаз"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Августа 2024 13:25
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ПОПЫТКА оказать физическое давление на представителя СМИ во время матча "Сабаил" - "Кяпаз"

События, произошедшие после матча между «Сабаилом» и «Кяпазом» IV тура Премьер-лиги Азербайджана, не остались без внимания АФФА.

Как сообщает İdman.biz, Дисциплинарный комитет учреждения дал правовую оценку произошедшему.

После матча аналитик "Кяпаза" Илькин Вердиев не позволил представителю СМИ снимать видео и пытался оказать на него физическое давление. Представитель клуба был дисквалифицирован на 5 игр, 2 из которых условные.

«Кяпаз» оштрафован на 4 тысячи манат. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

İdman.biz

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