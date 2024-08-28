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Эльмар Бахшиев НАКАЗАН

Азербайджанский футбол
Новости
28 Августа 2024 13:11
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Эльмар Бахшиев НАКАЗАН

Виновные инцидента в матче IV тура Премьер-лиги Азербайджана «Араз-Нахчыван» - «Нефтчи» наказаны.

Как сообщает İdman.biz, Дисциплинарный комитет АФФА дал правовую оценку произошедшему.

Главный тренер клуба «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев получил красную карточку за оскорбление соперника на 90+5-й минуте матча. Он был дисквалифицирован на 5 матчей. «Араз-Нахчыван» оштрафован на 4000 манат. Испытательный срок установлен на 3 месяца.

Администратор хозяев поля Гусейнхалил Оруджоглу попытался оказать физическое давление на футболиста соперника после получения прямой красной карточки за оскорбление соперника. Он был дисквалифицирован на 5 игр, 2 из которых условные, а клуб оштрафован на 4 тысячи манат.

За получение желтых карточек 4 игроков «Араз-Нахчыван» заплатит 700 манат. «Нефтчи», 6 игроков которого получили желтые карточки, потерял 700 манат. В связи с тем, что болельщики бакинского клуба применили массовые оскорбления в адрес футболистов соперника, «Нефтчи» получил предупреждение, так как это произошло впервые в текущем сезоне.

İdman.biz

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