«Мне из «Динамо» никто не звонил. В первой игре команда добилась большого преимущества».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил полузащитник «Нефтчи» Филип Озобич.

В интервью СМИ своей страны хорватский футболист заявил, что "Динамо" предстоит много работы в игре в Баку:

"Карабах" на протяжении часа в Хорватии играл очень хорошо. Хотя у команды было много голевых моментов, отличиться ей не удалось. Чемпион Азербайджана очень хорошо давит в атаке, особенно на флангах полузащиты. «Карабах» попытается забить с первых минут. «Динамо» предстоит непростая игра в Баку».

Озобич, выступавший за "Карабах" на протяжении 5 лет, подчеркнул, что болельщики оказывают команде большую поддержку:

"Даже если "Карабах" не забивает сразу, болельщики продолжают поддерживать. Они заполнят стадион и поддержат команду до победы. Да, болельщики здесь не организованы так, как в Хорватии, но атмосфера на арене другая».

33-летний полузащитник заявил, что Жуниньо представляет серьезную угрозу для «Динамо»:

«Жуниньо очень опасен. Можно отметить игру вратаря Невистича в первой игре. На этот раз бразильский нападающий будет основной атакующей силой. Думаю, что черногорцы Вешович и Янкович на этот раз смогут принять участие в игре, чего они не смогли сделать в первом матче».

Отметим, что до «Нефтчи» в Азербайджане Озобич играл за «Габалу» и «Карабах». Он также выступал за сборную Азербайджана.

İdman.biz