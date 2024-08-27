Защитник "Динамо": "Мы должны быть внимательными"

«Мы верим в себя. Думаем, что у нас есть силы, чтобы выйти в следующий этап»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил защитник "Динамо" Сами Ммае.

Марокканский футболист заявил, что ответный матч против "Карабаха" в плей-офф Лиги чемпионов будет трудным:

«Команда соперника играет на своем поле. Ответный матч будет для нас трудным. Мы должны быть внимательными. Наша цель - сыграть на хорошем уровне, чтобы мы могли выйти в следующий этап».

Отметим, что "Карабах" в первой игре проиграл "Динамо" со счетом 0:3.

İdman.biz