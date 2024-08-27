Сергей Якирович: "Нам будет сложно"

«Карабах» - сильная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер загребского "Динамо" Сергей Якировичин на пресс-конференции, организованной перед матчем между "Карабахом" и хорватской командой, который пройдет в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Боснийский специалист рассказал, что к завтрашней игре они серьезно готовились:

«Несмотря на то, что первый матч мы выиграли со счетом 3:0, к этой игре мы тоже готовились очень серьезно. Наш соперник - тоже достаточно сильная команда.

Учитывая, что игра будет проходить на поле команды-соперника, нам придется непросто. Особенно нам нужно быть осторожными в оборонительной линии. Постараемся выйти в следующий этап, хорошо сыграв завтра».

- Считаете ли вы счет на «Максимире» справедливым?

- Я не могу комментировать, справедливый результат или нет. В игре мы больше смотрим на то, сколько шансов дает нам соперник, чтобы мы могли забить больше голов в их ворота. Результат зависит от обстоятельств.

- Хотя «Карабах» проиграл «Лудогорцу» дома, они выиграли на выезде и отправили в отставку главного тренера соперника. Не боитесь ли вы, что если завтра проиграете с крупным счетом, то и вас постигнет та же участь?

- Я не знаю об отставке этого тренера. Скорее всего, он ушел в отставку, поскольку уже достиг пенсионного возраста. Не имею представления. Я только начал работать в этой команде и я амбициозен. Верю, что будут хорошие результаты. Не думаю, что такая ситуация произойдет.

- В недавнем прошлом вы не захотели, чтобы за команду играл Махир Эмрели, и он покинул команду. В чем была причина этого?

- Я работаю с этой командой уже год. Я успел увидеть потенциал Эмрели за один год. Однако из-за травмы, полученной зимой, он не смог играть весь весенний сезон. Ему повезло, что его подписал «Нюрнберг». У нас не было плохой причины для того, чтобы попрощаться с ним.

- С какой целью вы прибыли в Баку?

- Мы прибыли за тем результатом, который поведет нас дальше. Я не могу конкретно назвать это ничьей, победой или поражением.

Отметим, что "Карабах" в первой игре проиграл "Динамо" со счетом 0:3.

Айтадж Сахяд

İdman.biz