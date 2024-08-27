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Бахлул Мустафазаде: "Мы не хотим повторять ошибки прошлой игры"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 17:53
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Бахлул Мустафазаде: "Мы не хотим повторять ошибки прошлой игры"

«Завтра нас ждет важная и серьезная игра»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Бахлул Мустафазаде на пресс-конференции, состоявшейся перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб).

27-летний защитник отметил, что завтра команда постарается сделать все возможное:

«Мы не хотим повторять ошибки прошлой игры. Конечно, это футбол, здесь можно ошибиться. Однако мы спокойно готовимся к матчу. Никакого давления нет».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Динамо» начнется завтра в 20:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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