Бахлул Мустафазаде: "Мы не хотим повторять ошибки прошлой игры"

«Завтра нас ждет важная и серьезная игра»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Бахлул Мустафазаде на пресс-конференции, состоявшейся перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Динамо" (Загреб).

27-летний защитник отметил, что завтра команда постарается сделать все возможное:

«Мы не хотим повторять ошибки прошлой игры. Конечно, это футбол, здесь можно ошибиться. Однако мы спокойно готовимся к матчу. Никакого давления нет».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Динамо» начнется завтра в 20:45.

Айтадж Сахяд

İdman.biz