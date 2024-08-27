27 Августа 2024
RU

"На Карабах нельзя смотреть свысока"

Азербайджанский футбол
Новости
27 Августа 2024 12:43
128
"На Карабах нельзя смотреть свысока"

«Карабах» допустил ошибки в первой игре. «Динамо» могло забить больше голов и даже пропустить».

Как передает İdman.biz, об этом заявил ветеран хорватского футбола Саша Персон.

Защитник, выступавший когда-то за "Риеку", "Хайдук" и загребское "Динамо", высказал свое мнение о матчах «Динамо» с "Карабахом" в Лиге чемпионов:

«Карабах» - серьезный соперник. Но наш соперник не входит в число ведущих команд европейского футбола. «Динамо» - чемпион Хорватии. Почти половина команды соперника - легионеры и бразильцы, поэтому на «Карабах» нельзя смотреть свысока. В Разграде они забили 7 голов. Мы должны быть осторожны. Но не будем забывать, что такие матчи с семью голами случаются редко».

Ветеран считает, что "Карабах" будет вынужден атаковать, а это на пользу "Динамо":

«Карабаху» придется немедленно атаковать и начать сокращать отставание. Это шанс для «Динамо». Игроки задней линии соперника также постараются поддержать атаки. «Синим» следует набраться терпения и дождаться своего шанса. Если они забьют гол, то «Карабах» окажется в сложной, почти отчаянной ситуации. «Динамо» прошло этап на 80 процентов. Самая сильная линия «Динамо» - атака. Затем идет полузащита и, наконец, защита. Я бы не сказал, что игроки задней линии слабые. Но после выхода в основной этап некоторые позиции следует укрепить. В поединке с «Карабахом» полузащитники также должны помочь защитникам, чтобы не дать сопернику шансов».

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Динамо» состоится завтра.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович
Поступят в продажу билеты на игру "Зире" - "Омония"
12:12
Азербайджанский футбол

Поступят в продажу билеты на игру "Зире" - "Омония"

Билеты на ответный матч плей-офф Лиги конференций поступят в продажу сегодня с 13:00
Наша сборная встретится с Нидерландами
10:14
Азербайджанский футбол

Наша сборная встретится с Нидерландами

Наша команда с 31 августа по 1 сентября будет находиться на сборах в Баку, а со 2 по 10 сентября - в испанской Мурсии
"Карабах" будет нападать как львы"
09:38
Азербайджанский футбол

"Карабах" будет нападать как львы"

"Результат в первой игре совершенно не отражает реальной ситуации"
Обращение игрока "Карабаха" к болельщикам: "Приходите и откройте счет..."
26 Августа 22:22
Азербайджанский футбол

Обращение игрока "Карабаха" к болельщикам: "Приходите и откройте счет..."

Футболист призвал их заполнить трибуны на ответном матче плей-офф Лиги чемпионов с "Динамо"
Объявлено количество проданных билетов на матч "Карабах" - "Динамо"
26 Августа 21:54
Азербайджанский футбол

Объявлено количество проданных билетов на матч "Карабах" - "Динамо"

Стоимость билетов на матч составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов

Самое читаемое

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби
24 Августа 15:15
Шахматы

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль "Мастерс" с участием азербайджанских шахматистов
Гимнастки Кувейта на сборах в Баку
24 Августа 16:05
Гимнастика

Гимнастки Кувейта на сборах в Баку

Спортсменки проводят сборы на Национальной арене гимнастики
Олимпийский призер дисквалифицирован
25 Августа 22:57
Другие

Олимпийский призер дисквалифицирован

Причиной этому является нарушение спортсменом антидопинговых требований