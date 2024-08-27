«Карабах» допустил ошибки в первой игре. «Динамо» могло забить больше голов и даже пропустить».

Как передает İdman.biz, об этом заявил ветеран хорватского футбола Саша Персон.

Защитник, выступавший когда-то за "Риеку", "Хайдук" и загребское "Динамо", высказал свое мнение о матчах «Динамо» с "Карабахом" в Лиге чемпионов:

«Карабах» - серьезный соперник. Но наш соперник не входит в число ведущих команд европейского футбола. «Динамо» - чемпион Хорватии. Почти половина команды соперника - легионеры и бразильцы, поэтому на «Карабах» нельзя смотреть свысока. В Разграде они забили 7 голов. Мы должны быть осторожны. Но не будем забывать, что такие матчи с семью голами случаются редко».

Ветеран считает, что "Карабах" будет вынужден атаковать, а это на пользу "Динамо":

«Карабаху» придется немедленно атаковать и начать сокращать отставание. Это шанс для «Динамо». Игроки задней линии соперника также постараются поддержать атаки. «Синим» следует набраться терпения и дождаться своего шанса. Если они забьют гол, то «Карабах» окажется в сложной, почти отчаянной ситуации. «Динамо» прошло этап на 80 процентов. Самая сильная линия «Динамо» - атака. Затем идет полузащита и, наконец, защита. Я бы не сказал, что игроки задней линии слабые. Но после выхода в основной этап некоторые позиции следует укрепить. В поединке с «Карабахом» полузащитники также должны помочь защитникам, чтобы не дать сопернику шансов».

Отметим, что ответный матч между «Карабахом» и «Динамо» состоится завтра.

İdman.biz